На экс-главу УМВД Ростова завели дело о взятке в виде турпутевок

Также фигуранту вменяют мошенничество с выплатой зарплаты. С 2019 по 2023 годы, когда подозреваемый сначала работал заместителем начальника УМВД по Ростову, а затем возглавил управление, он начислял зарплату одному из сотрудников, который не появлялся на рабочем месте. Таким способом начальник УМВД и его подчиненный похитили более 290 тысяч рублей из зарплатного фонда.