На экс-главу УМВД Ростова завели дело о взятке в виде турпутевок

По версии следователей, преступление было совершено в 2017 году. Мужчина тогда руководил одним из отделов полиции в донской столице. Он оказал покровительство коммерческой фирме и получил взятку в виде туристических путевок стоимостью более 260 тысяч рублей.
Также фигуранту вменяют мошенничество с выплатой зарплаты. С 2019 по 2023 годы, когда подозреваемый сначала работал заместителем начальника УМВД по Ростову, а затем возглавил управление, он начислял зарплату одному из сотрудников, который не появлялся на рабочем месте. Таким способом начальник УМВД и его подчиненный похитили более 290 тысяч рублей из зарплатного фонда.
Уголовное дело также заведено на оперуполномоченного отдела полиции Ростова. Его подозревают в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Согласно материалам дела, полицейский в 2020 году использовал подложные платежные документы, чтобы пустить в оборот средства, которые находились на банковском счете. Мужчина действовал вместе с подельниками, личности которых пока не установлены.
Оба подозреваемых задержаны. Ведется следствие.