В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО

«Двенадцатого марта в 17.58 в полицию Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в офис микрофинансовой организации, расположенный в доме 6 по Крикковскому шоссе в городе Кингисепп, ворвался неизвестный в маске с ножом, он напал на сотрудника и забрал из сейфа 33 000 рублей, после чего скрылся», — говорится в сообщении.