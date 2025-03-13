В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Восьмиклассник в Ленинградской области за час совершил налеты на микрофинансовую организацию и магазин в Кингисеппе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
«Двенадцатого марта в 17.58 в полицию Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в офис микрофинансовой организации, расположенный в доме 6 по Крикковскому шоссе в городе Кингисепп, ворвался неизвестный в маске с ножом, он напал на сотрудника и забрал из сейфа 33 000 рублей, после чего скрылся», — говорится в сообщении.
Спустя час в полицию поступило сообщение о налете на продуктовый магазин в доме 15 по Большому бульвару в Кингисеппе. По сообщению очевидцев, неизвестный в маске с ножом в руках забежал в помещение магазина, крикнул «ограбление», после чего, угрожая продавцу, забрал из кассы 5 тысяч рублей и скрылся.
«Полицейскими оперативно, в ходе розыскных мероприятий, у дома 14 по Крикковскому шоссе подозреваемый в этих преступлениях был задержан. Налетчиком оказался 15-летний восьмиклассник местной школы», — сказали в пресс-службе ГУМВД.
Подросток доставлен в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).