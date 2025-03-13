Два человека погибли при пожарах за сутки в Ростовской области

За прошедшие сутки в Ростовской области при пожарах погибли мужчина и пожилая женщины. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Первый пожар произошел в селе Песчанокопское, там сгорела сторожка. Огнем было охвачено 20 кв. метров. Тушение в течение 15 минут вели восемь человек на двух единицах техники. Погиб 39-летний мужчина.
Второй пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Донецке. Огонь на 12 кв. метрах тушили в течение 20 минут 12 человек, использовалось три единицы техники. На месте происшествия нашли тело 83-летней хозяйки квартиры.
Предварительно, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем.
Спасатели напоминают жителям Дона: не оставляйте включенную газовую плиту без присмотра во время приготовлении пищи. Если вы курите, обязательно используйте пепельницу. Домой нужно приобрести пожарный извещатель и огнетушитель.