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Два человека погибли при пожарах за сутки в Ростовской области

Смертельные пожары произошли в селе Песчанокопское и Донецке Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Ростовской области при пожарах погибли мужчина и пожилая женщины. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Первый пожар произошел в селе Песчанокопское, там сгорела сторожка. Огнем было охвачено 20 кв. метров. Тушение в течение 15 минут вели восемь человек на двух единицах техники. Погиб 39-летний мужчина.

Второй пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Донецке. Огонь на 12 кв. метрах тушили в течение 20 минут 12 человек, использовалось три единицы техники. На месте происшествия нашли тело 83-летней хозяйки квартиры.

Предварительно, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

Спасатели напоминают жителям Дона: не оставляйте включенную газовую плиту без присмотра во время приготовлении пищи. Если вы курите, обязательно используйте пепельницу. Домой нужно приобрести пожарный извещатель и огнетушитель.