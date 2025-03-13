Жительница Перми оказалась парализована после ДТП с авто и мотоблоком

Жительница Перми оказалась парализована после ДТП с мотоблоком и автомобилем, сообщает краевое ГУФССП.
Тяжёлые травмы пермячка и её сожитель получили в аварии с легковым авто «Шевроле Каптива». Пара двигалась на мотоблоке, когда в них врезалась машина. После ДТП женщина получила многочисленные переломы и была парализована. Её сожитель взял на себя уход за пермячкой, несмотря на собственные травмы.
Мужчина отказался от лечения и круглосуточно ухаживал за партнёршей — кормил её с ложки, менял постельное бельё и помогал с другими нуждами. Уточняется, что при этом мужчина сам стал ощущать боли в рёбрах, которые полностью не восстановились после аварии.
После тяжёлой аварии в отношении водителя авто было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряжённого с оставлением места аварии». Автомобилиста признали виновным и назначили ему наказание в виде ограничения свободы на 3,5 года. После обращения в суд по гражданскому иску пострадавшему мужчине назначили выплату компенсации в 150 тысяч рублей.
Взыскать деньги получилось только после целого ряда принудительных мер со стороны судебных приставов.
Сотрудники ведомства арестовали счета мужчины, ограничили его права на регистрацию участка и автомобиля и назначили исполнительский сбор в 10 тысяч рублей. Тогда деньги поступили на счёт ведомства и позже были переданы пострадавшему в ДТП пермяку.