Жительница Перми оказалась парализована после ДТП с авто и мотоблоком

После тяжёлой аварии в отношении водителя авто было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряжённого с оставлением места аварии». Автомобилиста признали виновным и назначили ему наказание в виде ограничения свободы на 3,5 года. После обращения в суд по гражданскому иску пострадавшему мужчине назначили выплату компенсации в 150 тысяч рублей.