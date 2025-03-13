Украину признали виновной в непринятии мер по предотвращению насилия в Одессе в 2014 году

«Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека в связи с тем, что действующие власти не сделали все, что от них можно было ожидать, чтобы предотвратить насилие, остановить насилие после его начала и обеспечить своевременные меры по спасению людей», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.