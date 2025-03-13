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Украину признали виновной в непринятии мер по предотвращению насилия в Одессе в 2014 году

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинские власти ответственными за непринятие мер по предотвращению насилия и спасению жизней людей во время событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов.

Источник: Reuters

«Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека в связи с тем, что действующие власти не сделали все, что от них можно было ожидать, чтобы предотвратить насилие, остановить насилие после его начала и обеспечить своевременные меры по спасению людей», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

Кроме того, подчеркивается, что киевские власти не провели должного расследования по итогам событий в Одессе.