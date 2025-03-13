Суд в Челябинске арестовал агента Киева, посылавшего по почте бомбы

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар — РИА Новости. Суд Челябинска избрал меру пресечения в виде ареста до 11 мая 2025 года задержанному ФСБ России агенту Киева, который отправлял по почте бомбы для участников СВО и госслужащих под видом парфюмерии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм, задержан агент Киева. В аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы. Взрывотехники ФСБ обезвредили их, устройства были готовы к срабатыванию при открытии.
В Первоуральске задержан гражданин РФ 2003 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, отметили в ФСБ.
«Арестовали до 11 мая», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения задержанному.