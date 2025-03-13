Суд в Челябинске арестовал агента Киева, посылавшего по почте бомбы

Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм, задержан агент Киева. В аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы. Взрывотехники ФСБ обезвредили их, устройства были готовы к срабатыванию при открытии.