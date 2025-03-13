Второго участника бойни в жирновской «Лагуне» арестовал суд под Волгоградом

С травматическим пистолетом в руках и алюминиевой битой наперевес крушил все вокруг Амаяк С. в ночном баре «Лагуна» в городе Жирновске в новогоднюю ночь. Вторым участником драки был Дмитрий В. Его полицейские задержали 4 февраля, а 6-го райсуд заключил под стражу.