Второго участника бойни в жирновской «Лагуне» арестовал суд под Волгоградом

С травматическим пистолетом в руках и алюминиевой битой наперевес крушил все вокруг Амаяк С. в ночном баре «Лагуна» в городе Жирновске в новогоднюю ночь. Вторым участником драки был Дмитрий В. Его полицейские задержали 4 февраля, а 6-го райсуд заключил под стражу.
Амаяк С. тем временем скрылся и был объявлен в розыск. Обнаружили его правоохранители 9 марта в Бескудниковском районе Москвы, задержали и доставили из столицы в жирновский отдел полиции. Уже здесь ему предъявили обвинение.
Жирновский райсуд заключил подозреваемого в хулиганстве под стражу до 4 мая, сообщают в судебном ведомстве. Его сообщнику аналогичная мера пресечения избрана до 4 апреля.