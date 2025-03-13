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Второго участника бойни в жирновской «Лагуне» арестовал суд под Волгоградом

Амаяк С. скрылся и был объявлен в розыск, обнаружили его правоохранители 9 марта в Бескудниковском районе Москвы, задержали и доставили в жирновский ОП.

С травматическим пистолетом в руках и алюминиевой битой наперевес крушил все вокруг Амаяк С. в ночном баре «Лагуна» в городе Жирновске в новогоднюю ночь. Вторым участником драки был Дмитрий В. Его полицейские задержали 4 февраля, а 6-го райсуд заключил под стражу.

Амаяк С. тем временем скрылся и был объявлен в розыск. Обнаружили его правоохранители 9 марта в Бескудниковском районе Москвы, задержали и доставили из столицы в жирновский отдел полиции. Уже здесь ему предъявили обвинение.

Жирновский райсуд заключил подозреваемого в хулиганстве под стражу до 4 мая, сообщают в судебном ведомстве. Его сообщнику аналогичная мера пресечения избрана до 4 апреля.