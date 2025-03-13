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В Перми прошла новая волна массовых эвакуаций школ

В некоторых учреждениях учеников вывели второй раз за неделю.

Новая волна массовых эвакуаций школ прошла в Перми, сообщают телеграм-каналы.

На протяжении дня 13 марта в социальных сетях были опубликованы несколько сообщений об эвакуациях в пермских школах и колледжах. Утром сайт perm.aif.ru рассказывал, что учеников и преподавателей вывели из школы «Флагман» на улице Мильчакова, а позже новые сообщения об эвакуации поступили и из других частей города.

В частности, днём очевидцы сообщили, что учащихся пермского нефтяного колледжа и Инженерной школы вывели из здания. Ранее эвакуации в этих образовательных учреждениях уже проводились. 11 марта выводили на улицу студентов нефтяного колледжа, а 12 марта дети массово покинули Инженерную школу. В обоих случаях причины оказались разными.

Как рассказывал сайт perm.aif.ru, эвакуация в колледже 11 марта произошла из-за анонимного сообщения о минировании. Днём позже учащихся Инженерной школы вывели в рамках отработки действий на случай ЧП.

После эвакуации в школе «Флагман» сайт perm.aif.ru запрашивал информацию в министерстве территориальной безопасности Пермского края. Днём 13 марта ведомство сообщило, что на электронные почты образовательных учреждений поступили анонимные угрозы минирования. В ЕДДС Перми эту информацию направили в экстренные службы.

Месяц назад, в феврале 2025 года, похожая массовая волна сообщений и эвакуаций прошла в краевой столице. Неизвестные рассылали угрозы по школам и лицеям Перми. Как и в предыдущих случаях минтербез региона напоминает о необходимости сохранять спокойствие и в случае необходимости сообщать о происшествиях по номеру 112.