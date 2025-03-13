В Перми прошла новая волна массовых эвакуаций школ

На протяжении дня 13 марта в социальных сетях были опубликованы несколько сообщений об эвакуациях в пермских школах и колледжах. Утром сайт perm.aif.ru рассказывал, что учеников и преподавателей вывели из школы «Флагман» на улице Мильчакова, а позже новые сообщения об эвакуации поступили и из других частей города.