Экибастузец потерял сына при взрыве на принадлежащей ему АЗС

Как рассказал информационный медиапортал ведомства, осужденный экибастузец на протяжении последних лет переживает наказание и личную трагедию. Мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, связанного с нарушением правил безопасности на взрывоопасных объектах, и приговорен к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы.
Он пережил страшную утрату — потерял родного сына. Мальчик погиб в результате взрыва на заправочной станции, которой владел осужденный. По словам экибастузца, потеря сына стала для него точкой отсчета, переломным моментом в его жизни. Но, несмотря на горечь потери и боль, мужчина не ушел в себя, не поддался отчаянию, а наоборот — стал искать силы для того, чтобы помочь кому-нибудь.
Казахстанец стал активно участвовать в благотворительности. Одним из самых значимых поступков для него стало угощение воспитанников юношеского дома «Жас ұрпақ». Он приносил им домашнюю еду, а также готовил небольшие сюрпризы. Кроме того, осужденный не забыл о нуждающихся в своем родном городе. Каждую пятницу он бесплатно раздает свежий хлеб и выпечку многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
К слову, семья поддерживает мужчину в благом начинании, разделяя с ним все трудности и радости. Вместе они пекут домашние булочки, чебуреки, пирожки, самсу и даже пиццу — все, что так любят местные жители.
Поведение экибастузца не могло не остаться незамеченным. Инспектор-психолог, который работает с ним, отметила, что для некоторых мужчина уже стал примером, кого-то же его поступки вдохновляют.
«В настоящее время осужденный, состоящий на учете, не имеет нарушений отбывания наказания и проявил себя с положительной стороны. Инспекторы службы пробации не раз становились свидетелями того, как он постоянно помогает пожилым людям и детям», — рассказала инспектор-психолог службы пробации Экибастуза, капитан юстиции Айнамкоз Мустафа.
Конечно, мужчине помогает преодолевать жизненные трудности семья. Супруга, четверо детей и мама — это самые близкие люди, которые всегда были его поддержкой, опорой в сложные моменты. Они верят в него и поддерживают во всех начинаниях. Сегодня они вместе держат небольшой бизнес — магазинчик и столовую, что позволяет им не только обеспечивать себя, но и активно участвовать в жизни родного города. Выручка идет на поддержание дела и помощь нуждающимся. Свежую выпечку они выдают в своем магазине.