Экибастузец потерял сына при взрыве на принадлежащей ему АЗС

Конечно, мужчине помогает преодолевать жизненные трудности семья. Супруга, четверо детей и мама — это самые близкие люди, которые всегда были его поддержкой, опорой в сложные моменты. Они верят в него и поддерживают во всех начинаниях. Сегодня они вместе держат небольшой бизнес — магазинчик и столовую, что позволяет им не только обеспечивать себя, но и активно участвовать в жизни родного города. Выручка идет на поддержание дела и помощь нуждающимся. Свежую выпечку они выдают в своем магазине.