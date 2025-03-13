Замначальника курского МЧС уволили в связи с утратой доверия

Ранее СМИ со ссылкой на источники связали увольнение замначальника с новым уголовным делом о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) вокруг строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Как рассказывал «Ъ», на прошлой неделе местная полиция установила, что в строительстве линий обороны могли быть использованы некачественные бетонные пирамиды, которые называют зубами дракона. Ущерб от этого следствие оценивает в 150 млн руб.. По данным «Ъ», фигурантами дела являются бывшие топ-менеджеры корпорации развития региона, через которую шло финансирование работ, и представители компаний-подрядчиков. Бывший сотрудник МЧС к делу отношения не имеет.