У МИД нет информации о пострадавших в Сирии россиянах

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Москве в настоящее время нет данных о том, пострадали ли россияне в столкновениях последних дней в сирийских провинциях Латакия и Тартус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«О каких-то случаях у меня нет информации на данный момент, связанных с тем были или не было пострадавших среди российских граждан», — сказала Захарова на брифинге.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских — представители алавитской общины.
Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.