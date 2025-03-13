Поджигателя покрышек на набережной Мойки приговорили к девяти годам колонии

В четверг, 13 марта, суд вынес приговор в отношении обвиняемого в поджоге покрышек в парадной дома на Набережной мойке. Делал он с попыткой убить жителей одной квартиры за вознаграждение. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
— Неизвестные склонили подсудимого к совершению преступлений, на что последний согласился и приискал сообщника. Во исполнение своего преступного плана они приискали три автомобильные покрышки, а также приобрели бензин. После перетащили покрышки на лестничную площадку, где расположили их около входной двери в две квартиры, заблокировав, таким образом, свободный выход, — рассказали в пресс-службе судов Северной столицы.
Выполнив требования заказчиков и засняв все на видео, молодые люди скрылись с места преступления. За это кураторы перечислили им по 10 тысяч рублей. К счастью, никто не пострадал из-за горящих покрышек. Жильцы квартир сообщили о поджоге спасателям. А вот их квартирам теперь требуется ремонт, ущерб недвижимости оценили в 380 тысяч рублей.
Подсудимый не признал свою вину в вопросе о покушении на убийство. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении его сообщника приостановили.