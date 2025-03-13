Поджигателя покрышек на набережной Мойки приговорили к девяти годам колонии

Выполнив требования заказчиков и засняв все на видео, молодые люди скрылись с места преступления. За это кураторы перечислили им по 10 тысяч рублей. К счастью, никто не пострадал из-за горящих покрышек. Жильцы квартир сообщили о поджоге спасателям. А вот их квартирам теперь требуется ремонт, ущерб недвижимости оценили в 380 тысяч рублей.