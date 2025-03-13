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Инцидент с застрявшим самолетом проверит новосибирская прокуратура

Авиарейс выполняла компания S7 Airlines.

В Новосибирской области Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента с воздушным судном. Речь про самолет, который застрял на взлетно-посадочной полосе в Узбекистане.

В ведомстве рассказали, что происшествие случилось вчера, 12 марта. Прибывший из Новосибирска, застрял на посадочной полосе по прибытии в международный аэропорт Ферганы. Специалисты уточняют, что по предварительной информации, после посадки воздушного судна и по решению экипажа, возникла подозрение на техническую неисправность, в связи с чем самолет был временно отстранен от эксплуатации.