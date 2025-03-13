Инцидент с застрявшим самолетом проверит новосибирская прокуратура

В ведомстве рассказали, что происшествие случилось вчера, 12 марта. Прибывший из Новосибирска, застрял на посадочной полосе по прибытии в международный аэропорт Ферганы. Специалисты уточняют, что по предварительной информации, после посадки воздушного судна и по решению экипажа, возникла подозрение на техническую неисправность, в связи с чем самолет был временно отстранен от эксплуатации.