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Два подпольных игорных клуба закрыли на Кирова в Новосибирске

У организаторов изъяли 680 тысяч и оборудование.

Источник: прокуратура НСО

В Новосибирске при надзорном сопровождении прокуратуры закрыли два нелегальных игорных клуба. Заведения были распложены в Октябрьском районе города по улице Кирова, 113/5.

— Оперативные мероприятия проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), — сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Правоохранители вычислили соучастников преступления. У организаторов изъяли 680 тысяч рублей и 50 единиц оборудования. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.