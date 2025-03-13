Два подпольных игорных клуба закрыли на Кирова в Новосибирске

В Новосибирске при надзорном сопровождении прокуратуры закрыли два нелегальных игорных клуба. Заведения были распложены в Октябрьском районе города по улице Кирова, 113/5.
— Оперативные мероприятия проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), — сообщают в пресс-службе прокуратуры.
Правоохранители вычислили соучастников преступления. У организаторов изъяли 680 тысяч рублей и 50 единиц оборудования. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.