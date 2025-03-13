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Житель Волгоградской области перевел лжеброкеру более 2,5 миллиона рублей

Волжанин поверил незнакомцу в Сети и, желая заработать на бирже, лишился крупной суммы денег.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, с 32-летним мужчиной из Волжского по телефону связался неизвестный. Незнакомец представился сотрудником брокерской компании и предложил жителю региона заработать на финансовой бирже. Потерпевший согласился и в течение месяца переводил свои личные, а также кредитные средства на подконтрольные мошенникам счета. В итоге, так и не получив прибыли, мужчина наконец понял, что стал жертвой мошенников. Он обратился в полицию, сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными в ходе общения с незнакомцами.

Следует помнить, что настоящие брокеры никогда не просят перевести денежные средства на некие банковские счета физических лиц или другие платежные системы.