Житель Волгоградской области перевел лжеброкеру более 2,5 миллиона рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, с 32-летним мужчиной из Волжского по телефону связался неизвестный. Незнакомец представился сотрудником брокерской компании и предложил жителю региона заработать на финансовой бирже. Потерпевший согласился и в течение месяца переводил свои личные, а также кредитные средства на подконтрольные мошенникам счета. В итоге, так и не получив прибыли, мужчина наконец понял, что стал жертвой мошенников. Он обратился в полицию, сумма ущерба составила более 2 млн рублей.