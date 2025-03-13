Под станицей Багаевской в Ростовской области произошло ДТП, собирается пробка

Днем 13 марта на трассе под станицей Багаевской в Ростовской области произошло серьезное ДТП. Сейчас в районе происшествия собирается пробка. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.
Судя по интернет-картам, авария случилась на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск. Машины стоят в обе стороны, общая протяженность затора — около 2 км. Пробка увеличивается.
Комментарий от Госавтоинспекции по поводу аварии пока не поступал, в ведомстве еще уточняют информацию.
Напомним, сегодня же на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск вблизи Багаевской движению машин помешал дым от горящей сухой растительности. В МЧС пояснили, что в указанном районе должны вести плановое выжигание.