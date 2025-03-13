СК выясняет обстоятельства гибели супружеской пары на пожаре в воронежском селе

12 марта в селе Подгорное Калачеевского района в частном доме произошел пожар. После тушения на месте были найдены тела 77-летнего мужчины и его 78-летней жены. Обстоятельствами гибели пенсионеров заинтересовались сотрудники Калачеевского межрайонного следственного отдела СКР по Воронежской области. Об этом рассказал в региональном ведомстве 13 марта.