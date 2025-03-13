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СК выясняет обстоятельства гибели супружеской пары на пожаре в воронежском селе

Возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки.

Источник: СУ СКР по Воронежской области

12 марта в селе Подгорное Калачеевского района в частном доме произошел пожар. После тушения на месте были найдены тела 77-летнего мужчины и его 78-летней жены. Обстоятельствами гибели пенсионеров заинтересовались сотрудники Калачеевского межрайонного следственного отдела СКР по Воронежской области. Об этом рассказал в региональном ведомстве 13 марта.

По предварительным данным, пожар мог быть вызван неисправностью электропроводки. На месте происшествия уже проведен осмотр, в ходе которого следователи собирают доказательства и опрашивают свидетелей для установления всех обстоятельств.

Как отметили в СК, в процессе расследования будут назначены комплексные экспертизы, включая судебно-медицинскую, для определения точной причины смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза, чтобы выяснить причины возгорания.