СК выясняет обстоятельства гибели супружеской пары на пожаре в воронежском селе

12 марта в селе Подгорное Калачеевского района в частном доме произошел пожар. После тушения на месте были найдены тела 77-летнего мужчины и его 78-летней жены. Обстоятельствами гибели пенсионеров заинтересовались сотрудники Калачеевского межрайонного следственного отдела СКР по Воронежской области. Об этом рассказал в региональном ведомстве 13 марта.
По предварительным данным, пожар мог быть вызван неисправностью электропроводки. На месте происшествия уже проведен осмотр, в ходе которого следователи собирают доказательства и опрашивают свидетелей для установления всех обстоятельств.
Как отметили в СК, в процессе расследования будут назначены комплексные экспертизы, включая судебно-медицинскую, для определения точной причины смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза, чтобы выяснить причины возгорания.