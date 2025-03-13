В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб пожилой водитель «Рено».

Сотрудники госавтоинспекции работают на месте ДТП с погибшим в Уфимском районе Башкирии. Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, авария произошла сегодня днем на 21 км автодороги Западный обход Уфы. По предварительным данным, 72-летний водитель за рулём «Рено Каптюр» на перекрёстке не уступил грузовику «Скания» и столкнулся с ним.