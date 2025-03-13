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В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб пожилой водитель «Рено»

В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб пожилой водитель «Рено».

Источник: ГАИ РБ

Сотрудники госавтоинспекции работают на месте ДТП с погибшим в Уфимском районе Башкирии. Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, авария произошла сегодня днем на 21 км автодороги Западный обход Уфы. По предварительным данным, 72-летний водитель за рулём «Рено Каптюр» на перекрёстке не уступил грузовику «Скания» и столкнулся с ним.

В ДТП водитель «Рено» скончался до приезда скорой медпомощи, его 72-летнюю пассажирку госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.