КНБ нейтрализовал радикалов в Алматы

«По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по ст. 256 (“Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма”. — Прим. ред.) Уголовного кодекса РК».