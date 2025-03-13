Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНБ нейтрализовал радикалов в Алматы

Сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ) при координации органов прокуратуры и содействии полиции в Алматы пресечена деятельность религиозных радикалов, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Об этом в Комитете рассказали 13 марта 2025 года.

«По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по ст. 256 (“Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма”. — Прим. ред.) Уголовного кодекса РК».

Пресс-служба КНБ РК.

Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

10 марта 2025 года в пресс-службе Министерства внутренних дел заявили, что в Мактааральском районе Туркестанской области задержаны подозреваемые в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов.