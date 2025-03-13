В Таганроге водитель Lada Priora сбил школьницу на пешеходном переходе

В Таганроге под колесами автомобиля Lada Priora пострадала 14-летняя школьница, девочку увезли в больницу. Об этом днем 13 марта сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Все случилось на улице Сергея Шило. Предварительно, легковушка наехала на девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Известно, что водителю 78 лет. Причины происшествия сейчас выясняют сотрудники полиции.
Водителям напоминают: нужно всегда быть осторожными. Особое внимание требуется в местах, где могут проходить люди. Также следует всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.