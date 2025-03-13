В Петербурге проверят отравление ребенка на детской площадке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Полиция Петербурга проверяет обстоятельства отравления полуторагодовалого ребенка на детской площадке, который нашел фольгу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
«Двенадцатого марта в полицию Красносельского района поступила телефонограмма из детской больницы о доставлении в 15.23 из квартиры в доме 12 корпус 4 по Кингисеппскому шоссе полуторогодовалой девочки в тяжелом состоянии, с токсичным отравлением неустановленным веществом», — рассказали в ведомстве.
Как предварительно установлено полицейскими, около 12.00 девочка с мамой гуляли на детской площадке возле дома, и в какой-то момент женщина заметила в руках дочери кусок фольги, при этом во рту девочки ничего не было. «После прихода домой уложила ребенка спать, а когда дочь проснулась, женщина, заметив ее странное самочувствие, обратилась к медикам», — добавили в пресс-службе ГУМВД.
Сейчас ребенок находится в реанимации. По факту отравления полицией проводится проверка. «Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения», — уточнили в пресс-службе.