В Петербурге проверят отравление ребенка на детской площадке

Как предварительно установлено полицейскими, около 12.00 девочка с мамой гуляли на детской площадке возле дома, и в какой-то момент женщина заметила в руках дочери кусок фольги, при этом во рту девочки ничего не было. «После прихода домой уложила ребенка спать, а когда дочь проснулась, женщина, заметив ее странное самочувствие, обратилась к медикам», — добавили в пресс-службе ГУМВД.