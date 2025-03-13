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Бывший замначальника прикамской колонии отправится за решетку: за что дали пять лет

ПЕРМЬ, 13 марта, ФедералПресс. Чусовской городской суд вынес приговор бывшему заместителю начальника прикамской колонии. Его признали виновным по двум статьям: пособничество в растрате имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и получение взятки за незаконные действия.

«Суд приговорил виновного к пяти годам колонии общего режима. Его лишили права занимать руководящие должности три года и назначили штраф в 1,2 млн рублей. Также осужденного лишили звания подполковника внутренней службы, у него конфисковали имущество в размере взятки», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе начальника исправительной колонии № 10 Владиславе Коваленко.

Как установил суд, 2022 году обвиняемый работал заместителем начальника исправительного учреждения и оказал пособничество своему руководителю в организации безучетного производства пиломатериалов из древесины, принадлежавших колонии. Впоследствии они вывозились за пределы колонии в пользу третьих лиц. Ущерб имуществу учреждения превысил 2 млн рублей.

В том же году обвиняемый получил не менее 120 тысяч рублей в качестве взятки за незаконные действия в пользу предпринимателя.

Напомним, в конце прошлого года бывшего заместителя начальника скандальной известной ИК-37 Андрея Шварева признали виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. За эти преступления его осудили на 12 лет.

С февраля 2022 года по апрель 2023 года он получил лично и через посредника взятку в сумме более 500 тысяч рублей за общее покровительство осужденному.