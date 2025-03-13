Бывший замначальника прикамской колонии отправится за решетку: за что дали пять лет

«Суд приговорил виновного к пяти годам колонии общего режима. Его лишили права занимать руководящие должности три года и назначили штраф в 1,2 млн рублей. Также осужденного лишили звания подполковника внутренней службы, у него конфисковали имущество в размере взятки», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.