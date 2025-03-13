В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Такие загрязнения были зарегистрированы в нескольких местах на пляже между селом Витязево и станицей Благовещенской. Кроме того, специалисты обнаружили нефтепродукты близ пляжа «Тортуга», расположенного в Витязево.
Согласно данным штаба, всего загрязнения отмечены на шести участках. В первую очередь специалисты занимаются их уборкой, а затем продолжают деликатное очищение территории.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что утром участники ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе провели осмотр береговой зоны. Во вторник, 11 марта, представители Щербиновского района проверили территорию базы отдыха «Динамо» в поселке Джемете.