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В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

В Анапе сегодня, 13 марта, выявили небольшие выбросы нефтепродуктов.

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Такие загрязнения были зарегистрированы в нескольких местах на пляже между селом Витязево и станицей Благовещенской. Кроме того, специалисты обнаружили нефтепродукты близ пляжа «Тортуга», расположенного в Витязево.

Согласно данным штаба, всего загрязнения отмечены на шести участках. В первую очередь специалисты занимаются их уборкой, а затем продолжают деликатное очищение территории.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что утром участники ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе провели осмотр береговой зоны. Во вторник, 11 марта, представители Щербиновского района проверили территорию базы отдыха «Динамо» в поселке Джемете.