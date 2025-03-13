Житель Омска получил по поддельным документам кредит на 232 миллиона рублей

Кредит был незаконно получен в АО «Россельхозбанк». После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Государству был причинен ущерб на сумму более 279 миллионов рублей.
«В период с августа по сентябрь 2021 года руководитель коммерческой организации, используя поддельные документы, подтверждающие финансовую состоятельность своей фирмы, незаконно получил в банке кредит на сумму 232 миллиона рублей. При этом реального намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства у него не было», — сообщили в пресс-службе.
Мужчина был задержан в Калининграде. Вину в незаконном получении кредита он не признал. Суд отправил его под домашний арест. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.