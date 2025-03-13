В Уфе по обвинению в получении взятки арестован замначальника отдела МВД

«Взятка предназначалась за попустительство, выраженное в непривлечении их к административной ответственности при выявлении нарушений в лесозаготовительной деятельности, беспрепятственном проезде грузовых автомобилей с пиломатериалами по территории Бурзянского района и предупреждении предпринимателей о предстоящих проверках», — говорится в пресс-релизе.