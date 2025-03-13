Дмитрий Ендовицкий уволен с поста ректора ВГУ

«С 11 марта 2025 года исполняет обязанности ректора ВГУ Елена Евгеньевна Чупандина. С Дмитрием Александровичем Ендовицким трудовой договор расторгнут в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ», — говорится в ответе пресс-службы на запрос редакции 36ON.
Ранее редакция направляла в университет аналогичный запрос, в котором в частности интересовалась, сохраняется ли должность за находящимся в СИЗО ректором, и получает ли он зарплату, фактически не имея возможности выполнять свои обязанности. Пресс-служба 4 марта ответила, что Дмитрий Ендовицкий остается в статусе ректора, однако заработную плату не получает.
«Заработная плата производится в соответствии с нормативно-правовыми актами. Соответственно, не сохраняется», — сообщили в вузе.
На уточняющий вопрос, о каких именно нормативно-правовых актах идет речь, в пресс-службе не ответили.