Дмитрий Ендовицкий уволен с поста ректора ВГУ

Ранее редакция направляла в университет аналогичный запрос, в котором в частности интересовалась, сохраняется ли должность за находящимся в СИЗО ректором, и получает ли он зарплату, фактически не имея возможности выполнять свои обязанности. Пресс-служба 4 марта ответила, что Дмитрий Ендовицкий остается в статусе ректора, однако заработную плату не получает.