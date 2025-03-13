Под Нижней Турой произошло ДТП с газовозом

Предварительно установлено, что 21-летний водитель ВАЗ-2110 ехал от Екатеринбурга в сторону Серова на большой скорости, потерял управление и вылетел на встречную полосу. Он столкнулся с грузовой машиной Sitrak, перевозившей газ, за рулем грузовика находился 37-летний водитель. Газовоз съехал в кювет и опрокинулся, утечки газа не случилось.