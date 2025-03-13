Две женщины погибли на пожаре в Нижнем Новгороде 13 марта

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух женщин на пожаре в Нижнем Новгороде 13 марта, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Возгорание произошло в доме, расположенном во 2-м Кемеровском переулке. Организована доследственная проверка.
«При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена пожарно-техническая экспертиза», — рассказали в СК.
Ранее сообщалось, что расселенный дом сгорел в Нижнем Новгороде на улице Правдинской.