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Две женщины погибли на пожаре в Нижнем Новгороде 13 марта

Обстоятельства трагедии выясняются.

Источник: Время

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух женщин на пожаре в Нижнем Новгороде 13 марта, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Возгорание произошло в доме, расположенном во 2-м Кемеровском переулке. Организована доследственная проверка.

«При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена пожарно-техническая экспертиза», — рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что расселенный дом сгорел в Нижнем Новгороде на улице Правдинской.