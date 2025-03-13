ФСБ выступила со спецобращением к жителям Челябинской области

Управление ФСБ по Челябинской области обратилась с просьбой к жителям региона проявлять особую бдительность. В ведомстве не исключают, что в ближайшее время могут активироваться спецслужбы Украины.
Из-за возможных диверсий и терактов в регионе вводятся дополнительные меры безопасности. Особое внимание будет уделено объектам оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи. Также под усиленным контролем находятся системы жизнеобеспечения населенных пунктов, образовательные учреждения, жилые дома и места массового скопления людей.
Ранее в челябинском аэропорту нашли посылки со взрывными устройствами. Их замаскировали под парфюмерные наборы, которые предназначались для участников СВО и чиновников.