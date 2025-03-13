ФСБ выступила со спецобращением к жителям Челябинской области

— При нахождении в общественных местах обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Немедленно сообщите о найденном предмете сотрудникам спецслужб — МВД, ФСБ, МЧС, — сообщили в региональном в УФСБ.