Четыре громких задержания произошло в нижегородских вузах в 2025 году

В феврале силовики пришли за экс-ректором Нижегородского лингвистического университета Жанной Никоновой. Как сообщили в Следственном комитете, экс-ректор НГЛУ подозревается в превышении должностных полномочий и махинациях с бюджетными средствами. Несмотря на то, что в суде Жанна Никонова заявила о своей невиновности, ее вместе с сообщниками отправили в СИЗО до 26 апреля.