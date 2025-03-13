Пострадавший из-за взрыва в квартире в Михайловке скончался

Умер пострадавший из-за взрыва в квартире в Уфимском районе Башкирии. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба республиканского Министерства здравоохранения.
Инцидент произошел утром 6 марта на улице Ленина в поселке Михайловка. В одной из квартир двухэтажного жилого дома произошла резкая вспышка горючих паров с последующим взрывом. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Трое жильцов дома смогли самостоятельно эвакуироваться.
Согласно предварительной версии дознавателя МЧС, в результате резкое воспламенение паров при изготовлении спиртного произошел взрыв, который случился из-за нарушения технологического процесса.
Пострадавших, 49-летнего мужчину и 52-летнюю женщину, отвезли в реанимацию Республиканского ожогового центра. Состояние мужчины тогда оценивали как крайне тяжелое, женщины — как тяжелое.
— Мужчина скончался во вторник, женщина стабильная, состояние средней тяжести. Переведена в ожоговое отделение, — сообщил сегодня в Минздраве Башкирии.
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