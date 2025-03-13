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Военным из Ростовской области собирались прислать посылку с взрывным устройством

Посылку с замаскированным СВУ готовили для военных из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащим из Ростовской области собирались прислать посылку с СВУ, но этот план вовремя сорвали, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Как пояснили в ведомстве, накануне в аэропорту Челябинска обнаружили пять посылок с взрывчаткой, замаскированной под подарочные парфюмерные наборы. Коробки были отправлены военнослужащим и представителям власти в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область.

Отправителя быстро нашли, им оказался 21-летний гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами. Молодой человек надеялся на вознаграждение, но его кураторы после отправки первой партии посылок прекратили контакты.

— В ходе осмотра места закладки схронов в Челябинске был обнаружен еще один тайник, из которого изъяли четыре СВУ для подготовки терактов в отношении военных из Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областей, — говорится в сообщении ФСБ.

По факту произошедшего уже возбуждено дело о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Также рассматривается вопрос о возбуждении следствия по статье «Покушение на террористический акт» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ). Организован розыск людей, изготовивших СВУ и заложивших в тайники.