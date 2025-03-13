Военным из Ростовской области собирались прислать посылку с взрывным устройством

— В ходе осмотра места закладки схронов в Челябинске был обнаружен еще один тайник, из которого изъяли четыре СВУ для подготовки терактов в отношении военных из Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областей, — говорится в сообщении ФСБ.