На трассе «Ростов-Волгодонск» произошло массовое ДТП

По предварительной информации ведомства, водитель управлял автомобилем «Ситрак» и двигался со стороны города Волгодонска в направлении Ростова-на-Дону. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «Ленд Крузер 200», за рулем которого находился мужчина.