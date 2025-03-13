На трассе «Ростов-Волгодонск» произошло массовое ДТП

В Ростовской области произошло массовое ДТП. Происшествие случилось днем 13 марта на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» в Багаевском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По предварительной информации ведомства, водитель управлял автомобилем «Ситрак» и двигался со стороны города Волгодонска в направлении Ростова-на-Дону. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «Ленд Крузер 200», за рулем которого находился мужчина.
Из-за затора, вызванного задымлением и возгоранием камыша, «Ленд Крузер 200» по инерции столкнулся с автомобилем «Форд Транзит». В результате удара «Форд Транзит» также врезался в автомобиль «Хонда Аккорд», а тот задел прицеп «Тонар», который был прикреплен к автомобилю «Ситрак».
В результате пострадали водитель автомобиля «Ленд Крузер 200» и пассажир автомобиля «Хонда Аккорд». С травмами их доставили в больницу. Полицейские продолжают расследование и устанавливают все детали происшествия.