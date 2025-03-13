В Воронеже пенсионерка сняла 2 млн рублей и отдала их аферисту для сохранности

В Воронеже 81-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые лишили ее более 2 миллионов рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 13 марта.
Оказалось, в начале весны пенсионерке позвонил неизвестный и убедил ее, что некие злоумышленники пытаются похитить деньги с ее счетов и могут даже продать ее квартиру. Мошенник предложил «обезопасить» деньги. Тогда женщина снять сбережения со всех счетов.
Затем аферисты сообщили, что к ней приедет сотрудник, чтобы забрать деньги для хранения на «безопасном счете». Пенсионерка передала деньги мужчине на улице. Спустя время аферисты не успокоились. Они предложили ей продать квартиру, чтобы избежать переоформления недвижимости на злоумышленников.
Тогда женщина прервала общение. Но обратилась в полицию только через несколько дней, когда поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».