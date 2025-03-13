В Воронеже пенсионерка сняла 2 млн рублей и отдала их аферисту для сохранности

Затем аферисты сообщили, что к ней приедет сотрудник, чтобы забрать деньги для хранения на «безопасном счете». Пенсионерка передала деньги мужчине на улице. Спустя время аферисты не успокоились. Они предложили ей продать квартиру, чтобы избежать переоформления недвижимости на злоумышленников.