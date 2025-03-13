В Ростове-на-Дону столкнулась легковушка и скутер, есть пострадавший

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Киа Венга» двигался от улицы Дачной в сторону Таганрогской. В какой-то момент на регулируемом перекрестке, недалеко от дома № 49, он не удостоверился в безопасности своего маневра и столкнулся со скутером. Водитель двухколесного транспорта двигался во встречном направлении.