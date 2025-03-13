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В Ростове-на-Дону столкнулась легковушка и скутер, есть пострадавший

В Ростове на Вавилова в ДТП пострадал водитель скутера.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал водитель скутера. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 13 марта около 12:50 на улице Вавилова.

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Киа Венга» двигался от улицы Дачной в сторону Таганрогской. В какой-то момент на регулируемом перекрестке, недалеко от дома № 49, он не удостоверился в безопасности своего маневра и столкнулся со скутером. Водитель двухколесного транспорта двигался во встречном направлении.

— В результате данного ДТП пострадал водитель скутера «VMC BY49QN-2A». Сотрудники полиции проводят расследование, чтобы выяснить все детали и обстоятельства произошедшего инцидента, прокомментировали в региональном ведомстве.