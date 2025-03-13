Свыше 20 человек подали в суд на певицу Zivert из-за отмененного концерта

Мероприятие несколько раз переносилось, в том числе по инициативе самой артистки, которая в декабре 2022 года, например, отказалась выступать, сославшись на болезнь. Некоторые жители Мурманской области пытались вернуть деньги за билеты, однако получили от организаторов отказ. Региональное отделение Роспотребнадзора предложило подготовить коллективный иск, в который в итоге включили 21 человека.