Свыше 20 человек подали в суд на певицу Zivert из-за отмененного концерта

Мероприятие несколько раз переносилось, в том числе по инициативе самой артистки, которая в декабре 2022 года, например, отказалась выступать, сославшись на болезнь. Некоторые жители Мурманской области пытались вернуть деньги за билеты, однако получили от организаторов отказ. Региональное отделение Роспотребнадзора предложило подготовить коллективный иск, в который в итоге включили 21 человека.
— На текущий момент иск подан. Он рассматривается в Плесецком районном суде города Архангельска по месту нахождения организатора. Все заявители… могут обращаться в Ленинский суд и принимать участие в режиме видео-конференц-связи, — передает слова Балаяна «Би-порт».
Лидер музыкальной группы «Звери» Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь, подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Лаврову-Глинку и Комитет по физкультуре и спорту региона из-за отмены концерта.