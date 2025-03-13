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Свыше 20 человек подали в суд на певицу Zivert из-за отмененного концерта

В Архангельске 21 человек подал коллективный иск против певицы Юлии Зиверт, более известной под сценическим псевдонимом Zivert, из-за концерта в Мурманске, который из-за ограничений по коронавирусу был отменен в 2022 году. Об этом в четверг, 13 марта, сообщил начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Мурманской области Эдуард Балаян.

Источник: Reuters

Мероприятие несколько раз переносилось, в том числе по инициативе самой артистки, которая в декабре 2022 года, например, отказалась выступать, сославшись на болезнь. Некоторые жители Мурманской области пытались вернуть деньги за билеты, однако получили от организаторов отказ. Региональное отделение Роспотребнадзора предложило подготовить коллективный иск, в который в итоге включили 21 человека.

— На текущий момент иск подан. Он рассматривается в Плесецком районном суде города Архангельска по месту нахождения организатора. Все заявители… могут обращаться в Ленинский суд и принимать участие в режиме видео-конференц-связи, — передает слова Балаяна «Би-порт».

Лидер музыкальной группы «Звери» Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь, подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Лаврову-Глинку и Комитет по физкультуре и спорту региона из-за отмены концерта.