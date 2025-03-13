В Петербурге бизнесмена осудили за хищение почти 360 млн рублей у дольщиков

«Санкт-Петербургский городской суд согласился с доводами прокуратуры Ленинградской области, заменил порядок отбывания наказания генеральному директору ООО “Петрострой” с условного на реальное. Дмитрий Ипатов взят под стражу в зале суда, направлен для отбытия наказания в исправительную колонию общего режима», — говорится в сообщении.
Как сообщал ТАСС, приговор Ипатову вынес 2 августа Московский суд Петербурга. Первая инстанция назначила фигуранту наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
По версии обвинения, Ипатов, будучи совладельцем и гендиректором ООО «Петрострой», похитил у 184 потерпевших 359,8 млн рублей под видом привлечения в строительство этой компанией многоквартирного жилого дома в ЖК «Лампо» на землях САОЗТ «Ручьи» (Всеволожский район Ленобласти). Ипатов получал деньги дольщиков на основании заключаемых с ними соглашений о бронировании квартир и помещений. Условием была передача площадей в собственность гражданам по окончании строительства, но фактически, как установило следствие, делать этого Ипатов не собирался. Более того, с апреля 2019 года власти Ленобласти отозвали у «Петростроя» полномочия застройщика ЖК — следовательно, у руководства компании не стало возможностей исполнять принятые перед дольщиками обязательства. Тем не менее Ипатов, используя свое служебное положение, продолжил координировать работу подчиненных ему сотрудников «Петростроя» по заключению договоров с гражданами и приему денег, давал указания сотрудникам бухгалтерии относительно оприходования и расходования поступивших средств в наличной и безналичной форме. Поступившие деньги под руководством и контролем фигуранта обезличивались и расходовались как оборотные средства организации, тем самым Ипатов распоряжался похищенными средствами по своему корыстному усмотрению и направлял их на цели, не связанные с выполнением обязательств перед дольщиками.
ЖК «Лампо» в данный момент достроен, все его корпуса введены в эксплуатацию.
Об уголовном преследовании фигуранта.
Ипатов был задержан в марте 2021 года в аэропорту Пулково, когда, по информации следствия, собирался вылететь в Занзибар. Бизнесмена обвинили в том, что он с нарушениями привлекал деньги дольщиков для строительства ЖК «Лампо». Суд однако отказался избирать Ипатову меру пресечения, и он оставался на свободе до марта 2022 года, когда был отправлен под домашний арест по другому подозрению — в хищении 5,2 млрд рублей у более чем 7 тыс. дольщиков ЖК «Ломоносовъ» в Петербурге и трех ЖК во Всеволожском районе Ленобласти: «Северный вальс», «Чистый ручей» и «Материк». Обвинение Ипатову по ныне пересмотренному делу предъявили 12 мая 2023 года, с того же дня до оглашения приговора по нему предприниматель находился под подпиской о невыезде.
Кроме того, в июле 2024 года Смольнинский суд Петербурга прекратил в отношении Ипатова повторно рассмотренное дело о незаконном привлечении 270 млн рублей дольщиков ЖК «Лампо». Как сообщал ТАСС, решение суд мотивировал тем, что подсудимый якобы принял меры, в результате которых многоквартирный дом был введен в эксплуатацию. Апелляционная инстанция 7 февраля этого года приговор отменила из-за несоответствия в нем выводов суда обстоятельствам дела. Само уголовное дело направили на новое, уже третье рассмотрение в Смольнинский суд — в начале марта оно было передано судье, заседание по нему пока не назначалось.
Также в настоящее время Ипатов вместе с бизнесменом Дмитрием Пономаревым проходит обвиняемым по уголовному делу, которое рассматривает Московский суд города — обоим фигурантам вменяют хищение 430 млн рублей у дольщиков ЖК «Ломоносовъ», ранее подсудимым была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.