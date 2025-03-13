В Петербурге бизнесмена осудили за хищение почти 360 млн рублей у дольщиков

По версии обвинения, Ипатов, будучи совладельцем и гендиректором ООО «Петрострой», похитил у 184 потерпевших 359,8 млн рублей под видом привлечения в строительство этой компанией многоквартирного жилого дома в ЖК «Лампо» на землях САОЗТ «Ручьи» (Всеволожский район Ленобласти). Ипатов получал деньги дольщиков на основании заключаемых с ними соглашений о бронировании квартир и помещений. Условием была передача площадей в собственность гражданам по окончании строительства, но фактически, как установило следствие, делать этого Ипатов не собирался. Более того, с апреля 2019 года власти Ленобласти отозвали у «Петростроя» полномочия застройщика ЖК — следовательно, у руководства компании не стало возможностей исполнять принятые перед дольщиками обязательства. Тем не менее Ипатов, используя свое служебное положение, продолжил координировать работу подчиненных ему сотрудников «Петростроя» по заключению договоров с гражданами и приему денег, давал указания сотрудникам бухгалтерии относительно оприходования и расходования поступивших средств в наличной и безналичной форме. Поступившие деньги под руководством и контролем фигуранта обезличивались и расходовались как оборотные средства организации, тем самым Ипатов распоряжался похищенными средствами по своему корыстному усмотрению и направлял их на цели, не связанные с выполнением обязательств перед дольщиками.