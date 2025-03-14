Главе Краснокамска внесли представление после травмы ребенка на лыжне

Прокуратура Краснокамска установила нарушения при проведении гонки «Лыжня России». Во время массового старта на дистанции 2 км получил травму несовершеннолетний участник соревнований. Организатором спортивного мероприятия выступила администрация округа.
Надзорный орган установил, что при проведении соревнований местные власти не обеспечили дежурство общепрофильной врачебной бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшему не была оказана первая медицинская помощь.
«Оказание скорой медицинской помощи также не было организовано. Законный представитель вынужден был самостоятельно доставить ребенка с лыжной трассы поселка Майский в травматологическое отделение городской больницы Краснокамска», — отметили в краевой прокуратуре.
По результатам проверки прокурором Краснокамска главе округа внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении начальника управления по спорту и физической культуре администрации Краснокамского округа возбудили дело об административном правонарушении. Дело направили мировому судье.