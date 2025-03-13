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Россиянка перевела гадалке почти 8 миллионов рублей за пять лет

Жительница Ростовской области пять лет общалась с гадалкой, которая обманывала ее на миллионы рублей. Об этом в четверг, 13 марта, сообщает Telegram-канал «Сапа».

Источник: РИА "Новости"

41-летняя женщина познакомилась с гадалкой в 2019 году. Та убедила ее в том, что обладает экстрасенсорными способностями и может проводить ей онлайн-консультации за денежную плату. Позднее россиянка стала постоянной клиенткой гадалки.

На протяжении пяти лет они созванивались ежемесячно — за этот период потерпевшая перевела аферистке 7,8 миллиона рублей. Когда проблемы, которая женщина надеялась решить с помощью магии, никуда не делись, она решилась обратиться в полицию.

Впоследствии правоохранители задержали 37-летнюю женщину, которой поступали регулярные переводы. В отношении мошенницы возбудили уголовное дело, передает Telegram-канал.

В ноябре 2024 года в Госдуме выступили с предложением запретить услуги тарологов в России. Инициативу поддержали в Российской академии наук. Экстрасенсы же считают, что законодательные ограничения не снизят интерес людей к эзотерике, благодаря которой они получают ответы на нетривиальные вопросы.