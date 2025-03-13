Россиянка перевела гадалке почти 8 миллионов рублей за пять лет

В ноябре 2024 года в Госдуме выступили с предложением запретить услуги тарологов в России. Инициативу поддержали в Российской академии наук. Экстрасенсы же считают, что законодательные ограничения не снизят интерес людей к эзотерике, благодаря которой они получают ответы на нетривиальные вопросы.