Россиянка перевела гадалке почти 8 миллионов рублей за пять лет

41-летняя женщина познакомилась с гадалкой в 2019 году. Та убедила ее в том, что обладает экстрасенсорными способностями и может проводить ей онлайн-консультации за денежную плату. Позднее россиянка стала постоянной клиенткой гадалки.
На протяжении пяти лет они созванивались ежемесячно — за этот период потерпевшая перевела аферистке 7,8 миллиона рублей. Когда проблемы, которая женщина надеялась решить с помощью магии, никуда не делись, она решилась обратиться в полицию.
Впоследствии правоохранители задержали 37-летнюю женщину, которой поступали регулярные переводы. В отношении мошенницы возбудили уголовное дело, передает Telegram-канал.
В ноябре 2024 года в Госдуме выступили с предложением запретить услуги тарологов в России. Инициативу поддержали в Российской академии наук. Экстрасенсы же считают, что законодательные ограничения не снизят интерес людей к эзотерике, благодаря которой они получают ответы на нетривиальные вопросы.