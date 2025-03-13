МВД снимет с розыска 154 человека, пропавших в Суджанском районе

«Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов. Многие из них числятся в реестре лиц, утративших связь с родственниками. В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы. Сотрудники полиции помогают им связаться с близкими», — сказала она.
По ее словам, сотрудники подразделений по вопросам миграции принимают заявления от граждан, которым необходимо восстановить паспорт гражданина России. Документы изготавливаются в течение суток, при этом госпошлина не взимается.
«Для удобства граждан сотрудники полиции проводят выездные приемы в пунктах временного размещения. Это важная часть работы полиции для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Работа ведется круглосуточно во взаимодействии с представителями других ведомств», — заключила Волк.