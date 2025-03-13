На Кубани загорелись старые сады

На месте было установлено горение сухой растительности и стволов деревьев старых садов. До ближайшего домовладения — 400−450 м. Угрозы лесному фонду нет. Глава Смоленского сельского поселения Роман Зотов находится на месте происшествия и осуществляет оперативный контроль , — говорится в сообщении.