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На Кубани загорелись старые сады

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности и старых садов произошло в станице Смоленской в Северском районе Краснодарского края на расстоянии 400−450 м от жилых домов, ведется тушение, сообщается в Telegram-канале администрации района.

Источник: РИА "Новости"

На месте было установлено горение сухой растительности и стволов деревьев старых садов. До ближайшего домовладения — 400−450 м. Угрозы лесному фонду нет. Глава Смоленского сельского поселения Роман Зотов находится на месте происшествия и осуществляет оперативный контроль , — говорится в сообщении.