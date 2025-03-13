Руководитель нижегородского филиала РАНХиГС заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СК по Нижегородской области.
13 марта суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета России по Нижегородской области о заключении под стражу до 9 мая директора местного филиала РАНХиГС. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки организованной группой в особо крупном размере.
Как сообщалось ранее, руководителей нижегородских вузов задерживают одного за другим.
12 марта был задержан директор Нижегородского института управления — филиала РАНХИГС Александр Парамонов.