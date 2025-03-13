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Руководитель нижегородского филиала РАНХиГС заключен под стражу

Его обвиняют во взяточничестве.

Руководитель нижегородского филиала РАНХиГС заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СК по Нижегородской области.

13 марта суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета России по Нижегородской области о заключении под стражу до 9 мая директора местного филиала РАНХиГС. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки организованной группой в особо крупном размере.

Как сообщалось ранее, руководителей нижегородских вузов задерживают одного за другим.

12 марта был задержан директор Нижегородского института управления — филиала РАНХИГС Александр Парамонов.