Руководитель нижегородского филиала РАНХиГС заключен под стражу

13 марта суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета России по Нижегородской области о заключении под стражу до 9 мая директора местного филиала РАНХиГС. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки организованной группой в особо крупном размере.