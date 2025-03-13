В Ростове на Ленина столкнулись два автомобиля

В Ростове-на-Дону на Ленина столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 13 марта около 13:40 на проспекте Ленина.
По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобилем «Джак JS6», двигался по проспекту со стороны проспекта М. Нагибина в сторону площади Страны Советов. В районе дома № 130/27 он не справился с управлением и врезался в автомобиль «Ваз 21104».
От сильного удара «Джак JS6» был отброшен на металлический забор частного дома, расположенного справа по ходу движения. В результате аварии пострадал водитель «Ваз 21104», который был незамедлительно госпитализирован. В данный момент сотрудники полиции занимаются расследованием и выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента.