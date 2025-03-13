В Ростове на Ленина столкнулись два автомобиля

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобилем «Джак JS6», двигался по проспекту со стороны проспекта М. Нагибина в сторону площади Страны Советов. В районе дома № 130/27 он не справился с управлением и врезался в автомобиль «Ваз 21104».