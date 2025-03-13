В центре Москвы в гостинице мужчина в ссоре убил своего оппонента

«В гостинице на улице Дубининской между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Мужчина 1956 года рождения скончался на месте. Злоумышленник скрылся», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на месте работу правоохранительных органов координирует замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова. «Принятие по данному факту процессуального решения о возбуждении уголовного дела, установление местонахождения подозреваемого и его привлечение к уголовной ответственности за убийство на контроле в прокуратуре», — заключили в столичной прокуратуре.