В центре Москвы в гостинице мужчина в ссоре убил своего оппонента

В ведомстве отметили, что на месте работу правоохранительных органов координирует замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова. «Принятие по данному факту процессуального решения о возбуждении уголовного дела, установление местонахождения подозреваемого и его привлечение к уголовной ответственности за убийство на контроле в прокуратуре», — заключили в столичной прокуратуре.