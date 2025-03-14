Три автомобиля столкнулись на съезде с Канавинского моста в Нижнем Новгороде вечером 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля «KIA», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Hyundai», после чего «KIA» отбросило в сторону, где он совершил столкновение с автомобилем «Lada».
В результате аварии пострадали 3 пассажира автомобиля «KIA».
Обстоятельства происшествия уточняются.
По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, для ликвидации последствий ДТП привлекались 5 специалистов МЧС России и 1 единица техники.