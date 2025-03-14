Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три автомобиля столкнулись на съезде с Канавинского моста

Один человек пострадал.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Три автомобиля столкнулись на съезде с Канавинского моста в Нижнем Новгороде вечером 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «KIA», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Hyundai», после чего «KIA» отбросило в сторону, где он совершил столкновение с автомобилем «Lada».

В результате аварии пострадали 3 пассажира автомобиля «KIA».

Обстоятельства происшествия уточняются.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, для ликвидации последствий ДТП привлекались 5 специалистов МЧС России и 1 единица техники.