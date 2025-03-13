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В Нижнем Новгороде в ДТП пострадали три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. В Нижнем Новгороде столкнулись три автомобиля, в результате пострадали три пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Сегодня около 20:30 у дома 46 корпус 2 по улице Рождественская областного центра [Нижнего Новгорода] произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля Kia», — говорится в сообщении.

По предварительной информации полиции, водитель Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате Kia отбросило в сторону, где произошло столкновение с третьим автомобилем Lada. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.