В Нижнем Новгороде в ДТП пострадали три человека

«Сегодня около 20:30 у дома 46 корпус 2 по улице Рождественская областного центра [Нижнего Новгорода] произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля Kia», — говорится в сообщении.
По предварительной информации полиции, водитель Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате Kia отбросило в сторону, где произошло столкновение с третьим автомобилем Lada. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.