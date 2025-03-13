В Нижнем Новгороде в ДТП пострадали три человека

По предварительной информации полиции, водитель Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате Kia отбросило в сторону, где произошло столкновение с третьим автомобилем Lada. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.