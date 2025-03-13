В районе пожара в Новороссийске выявили превышение ПДК вредных веществ

Роспотребнадзор также привел рекомендации санитарных врачей для жителей в районе пожара: поменьше находиться на открытом воздухе, не открывать дома окна и чаще проводить влажную уборку, носить очки, а не линзы, больше пить воды и промывать глаза, нос и горло, а также не курить и использовать на улице маски и респираторы.