В Испании арестовали экс-директора Управления ООН по делу о коррупции

«Судья Национального суда Мария Тардон распорядилась о предварительном заключении под стражу бывшего исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Виталия В., который разыскивается Соединенными Штатами для экстрадиции по обвинению во взяточничестве, мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег», — говорится в сообщении.
Судья приняла это решение, сославшись на риск бегства обвиняемого, учитывая «значительную тяжесть» инкриминируемых ему преступлений.
По версии американской стороны, мужчина во время работы в ЮНОПС получал многомиллионные взятки от предпринимателя в обмен на предоставление связанным с ним компаниям порядка 60 миллионов долларов в виде грантов и необеспеченных кредитов. В материалах дела отмечается, что коррупционные схемы затрагивали проекты ЮНОПС в странах Карибского бассейна, Мексике, Гане, Индии и Кении.