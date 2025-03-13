В Испании арестовали экс-директора Управления ООН по делу о коррупции

По версии американской стороны, мужчина во время работы в ЮНОПС получал многомиллионные взятки от предпринимателя в обмен на предоставление связанным с ним компаниям порядка 60 миллионов долларов в виде грантов и необеспеченных кредитов. В материалах дела отмечается, что коррупционные схемы затрагивали проекты ЮНОПС в странах Карибского бассейна, Мексике, Гане, Индии и Кении.