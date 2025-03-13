Еще четырем сотрудникам Балтзавода избрали меры пресечения за взятки

По версии следствия, все пятеро фигурантов требовали от подчиненных маляров передавать им часть своей зарплаты в качестве взятки за то, чтобы в силу должностного положения они могли способствовать установлению для рабочих повышенного коэффициента трудового участия по аккордному наряду (на комплекс работ в целом — прим. ТАСС) для более высокой оплаты труда. В случае отказа от предложения обвиняемые угрожали рабочим снизить указанный коэффициент, что привело бы, наоборот, к уменьшению их заработка — опасаясь этого, подчиненные принимали условия начальников. Как установили следователи, Тлеубаев вымогал взятку лишь у одного подчиненного и получил от него не менее 154 тыс. рублей, Одишарии трое маляров заплатили в общей сложности не менее 1,97 млн рублей. Шаганову, Ляховичу и Чигодайкину вменяется по три эпизода взяток в крупном размере: первому — в сумме на 558 тыс. рублей, второму — на 671 тыс., третьему — на 1,4 млн.