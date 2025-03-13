Еще четырем сотрудникам Балтзавода избрали меры пресечения за взятки

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ираклия Одишарии, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном, особо крупном, значительном размерах). Срок меры — 10 мая», — говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант с июня 2018 года последовательно занимал на Балтийском заводе различные должности, а с сентября 2024-го стал начальником участка машиностроения в достроечно-малярном цеху.
На аналогичный срок суд отправил в СИЗО мастера малярного участка того же цеха Дената Тлеубаева. Под домашним арестом до 10 мая включительно будут находиться мастер того же участка Сергей Чигодайкин и старший мастер участка по корпусно-достроечной части сдаточной команды заказа Сергей Ляхович.
Ранее в четверг суд отправил под домашний арест старшего мастера малярного участка достроечно-малярного цеха Сергея Шаганова.
Версия следствия
По версии следствия, все пятеро фигурантов требовали от подчиненных маляров передавать им часть своей зарплаты в качестве взятки за то, чтобы в силу должностного положения они могли способствовать установлению для рабочих повышенного коэффициента трудового участия по аккордному наряду (на комплекс работ в целом — прим. ТАСС) для более высокой оплаты труда. В случае отказа от предложения обвиняемые угрожали рабочим снизить указанный коэффициент, что привело бы, наоборот, к уменьшению их заработка — опасаясь этого, подчиненные принимали условия начальников. Как установили следователи, Тлеубаев вымогал взятку лишь у одного подчиненного и получил от него не менее 154 тыс. рублей, Одишарии трое маляров заплатили в общей сложности не менее 1,97 млн рублей. Шаганову, Ляховичу и Чигодайкину вменяется по три эпизода взяток в крупном размере: первому — в сумме на 558 тыс. рублей, второму — на 671 тыс., третьему — на 1,4 млн.
О задержании пятерых сотрудников предприятия и предъявленных им обвинениях во взятках стало известно накануне. Во вторник в пресс-службе ОСК сообщили о проведении на Балтийском заводе «мероприятий по пресечению противоправной деятельности». Позднее в региональном ГУ МВД и городском ГСУ СК подтвердили проведение почти 30 обысков на предприятии и по местам жительства интересующих следствие лиц. По информации полиции, с 2020 года руководители одного из цехов завода предлагали своим подчиненным за взятку около 150 тыс. рублей возможности для получения повышенной заработной платы, премий и надбавок. По оперативным данным, всего за период своей деятельности фигуранты получили от работников в качестве взяток более 15 млн рублей.